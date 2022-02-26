Згідно з інформацією Генштабу України, противник слабшає з кожним днем та кожним черговим боєм. Збройні Сили України навпаки – стають міцнішими щохвилини.

Зверніть увагу Ця ніч буде важчою, ніж день, – Зеленський

Добровольці, резервісти, тероборона та кожен, хто взяв у руки зброю, додає сили українському війську у захисті територіальної цілісності та недоторканості України.

Водночас Росія не має достатніх сил, тому змушена передчасно ввести у бій додаткові підрозділи других ешелонів та резервів. Окупант намагається оточити столицю України, проте Сили оборони Києва міцно тримають позиції.

Володимир Зеленський повідомив, що цієї ночі ворог піде на штурм. Ніч, ймовірно, буде важкою.

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