Во время падения елки на Житомирщине пострадал отец 12 детей

В поселке Романов в Житомирской области новогодняя елка поломалась пополам, когда ее устанавливали. Дерево рухнуло вместе с человеком на верхушке.

Елку, которая должна радовать людей на праздники, привезли в Романов из соседнего села Булдичев. Там дерево корнями поднимало фундамент админздания.

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Из-за елки исчез интернет

Горе-елка еще при транспортировке наделала местным жителям неприятностей. Дело в том, что когда ее перевозили, ветви оборвали интернет-кабели на столбах в нескольких селах. Таким образом, без интернета остались несколько населенных пунктов.

После того, как елку установили в центре поселка, она сломалась пополам через несколько минут.

У меня 12 детей и 4 внука, и Бог сохранил мне жизнь. К стволу пристегнут был, и когда она упала ветвями, я оказался между асфальтом и между елкой. А голова моя коснулась асфальта, побилась немного,

– говорит Александр Выговский, который в момент падения был на верхушке.

Пострадавший радуется, что получил только ушиб спины и синяк под глазом.

Из-за падения елки пострадал многодетный отец: смотрите видео

Праздничные елки в Украине

В Киеве почти закончили работы по обустройству главной новогодней локации. Вечером 14 декабря на Софийской площади проходили заключительные работы по украшению елки.

13 декабря в центре Львова установили главную елку города. В этом году 17-метровую новогоднюю красавицу привезли из села Оброшино. Елку традиционно установили на площади перед Оперным театром. Торжественное открытие пройдет накануне Дня святого Николая.

5 декабря в Хмельницком засияла главная елка. Она стоит на пешеходной улице Проскуровской. Также в городе открыли рождественскую ярмарку.

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