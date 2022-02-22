Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге рассказал, что будет делать все, чтобы донести позицию Украины миру и мобилизовать его на фоне российской агрессии, сообщает 24 канал.

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Кулеба призвал ЕС дать Украине обещание относительно членства

Вопрос номер 1 – я призвал Евросоюз срочно отбросить все колебания, сдержанность и скептицизм, который существует в некоторых европейских столицах, и предоставить Украине обещание будущего членства в ЕС,

– отметил Кулеба.

Министр подчеркнул, что время для этого пришло. А также добавил, что на фоне действий России совершенно очевидно, что лучшее стратегическое решение, которое сейчас может принять Европа – это "забрать Украину к себе".

Украинцы за вступление в ЕС: результаты опроса

Согласно последнему опросу, который провела социологическая группа "Рейтинг", вступление в Евросоюз по состоянию на середину февраля поддерживают 68% украинцев, не поддерживают – 24%.

Уровень поддержки возможности присоединения к ЕС за последние два месяца вырос и достиг самого высокого в истории исследований с 2013 года показателя.

Обратите внимание! Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель осенью 2021 года заявлял, что Украина очень близка к вступлению в Европейский Союз. Однако, чтобы ускорить этот процесс, нужны реформы. Именно они являются лучшим инструментом.

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