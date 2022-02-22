Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу розповів, що робитиме все, аби донести позицію України світу й мобілізувати його на тлі російської агресії, повідомляє 24 канал.

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Кулеба закликав ЄС дати Україні обіцянку щодо членства

Питання номер 1 – я закликав Євросоюз невідкладно відкинути всі вагання, стриманості та скептицизм, який існує у деяких європейських столицях, і надати Україні обіцянку майбутнього членства в ЄС,

– зазначив Кулеба.

Міністр наголосив, що час для цього настав. А також додав, що на тлі дій Росії абсолютно очевидно, що найкраще стратегічне рішення, яке зараз може ухвалити Європа – це "забрати Україну до себе".

Українці за вступ в ЄС: результати опитування

Відповідно до останнього опитування, яке провела соціологічна група "Рейтинг", вступ до Євросоюзу станом на середину лютого підтримують 68% українців, не підтримують – 24%.

Рівень підтримки можливості приєднання до ЄС за останні два місяці зріс і досяг найвищого в історії досліджень з 2013 року показника.

Зверніть увагу! Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель восени 2021 року заявляв, що Україна дуже близька до вступу до Європейського Союзу. Однак, щоб прискорити цей процес, потрібні реформи. Саме вони є найкращим інструментом.

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