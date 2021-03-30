Смертельные похороны: во время прощания с президентом Танзании погибли не менее 45 человек
В Танзании во время прощания с президентом Джоном Магуфули 21 марта из-за давки погибли 45 человек. Еще 37 – получили травмы.
Источник:Citizen
Траурная церемония состоялась на стадионе в городе Дар-эс-Салам – столице Танзании. Проститься с умершим лидером пришло очень много людей.
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Главной проблемой стало то, что большинство из них пытались попасть на стадион через неофициальные входы.
Это вызвало масштабную давку. Она привела к смерти 45 человек.
В местной полиции отметили, что погибшие не являлись преступниками.
Они пошли на стадион, чтобы выразить свою любовь к покойному лидеру, но из-за огромного количества людей некоторые из них стали нетерпеливыми и считали, что лучше использовать неофициальные точки входа, вот так и возникла проблема,
– рассказали правоохранители.
Большинству пострадавших потребовалась госпитализация. Однако по состоянию на 30 марта многие из них уже выписаны из медучреждений.
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