В Танзании во время прощания с президентом Джоном Магуфули 21 марта из-за давки погибли 45 человек. Еще 37 – получили травмы.

Траурная церемония состоялась на стадионе в городе Дар-эс-Салам – столице Танзании. Проститься с умершим лидером пришло очень много людей.

Заметьте Танзания без лидера: что ждет самую успешную экономику Африки

Главной проблемой стало то, что большинство из них пытались попасть на стадион через неофициальные входы.

Это вызвало масштабную давку. Она привела к смерти 45 человек.

В местной полиции отметили, что погибшие не являлись преступниками.

Они пошли на стадион, чтобы выразить свою любовь к покойному лидеру, но из-за огромного количества людей некоторые из них стали нетерпеливыми и считали, что лучше использовать неофициальные точки входа, вот так и возникла проблема,

– рассказали правоохранители.

Большинству пострадавших потребовалась госпитализация. Однако по состоянию на 30 марта многие из них уже выписаны из медучреждений.

Обратите внимание! Президент Танзании Джон Магуфули умер 18 марта. По официальным данным, политик ушел из жизни из-за проблем с сердцем. В то же время оппозиционеры сообщили, что причиной смерти Магуфули мог стать коронавирус.