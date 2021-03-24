В Танзании неожиданно умер уже бывший президент Джон Магуфули, который долгое время не был на публике и, якобы, болел коронавирусом. Теперь страну впервые возглавила женщина, однако будущее – туманно

Бывший уже президент Танзании Джон Магуфули был неоднозачною персоной. С одной стороны, он действительно сделал экономику Танзании одной из самых успешных в Африке. С другой – продолжал довольно авторитарную политику. Когда наступила эпоха коронавируса, Магуфули быстро стал "диссидентом".

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"Бульдозер" из Танзании: биография Джона Магуфули

Родился один из самых одиозных современных лидеров Африки в 1959 году. В детстве пас скот, продавал рыбу и молоко, чтобы содержать семью. Изучал химию и математику в Дар-эс-Саламе, работал учителем и промышленным химиком. Избран депутатом впервые в 1995 году.

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Довольно быстро стал заместителем министра по общественным работам и дальше занимал несколько министерских должностей. В 2015 стал президентом Танзании на первый срок, после которого переизбран на второй.

Я знаю, что такое быть бедным. Я буду стремиться улучшить благосостояние людей,

– сказал он во время предвыборной гонки в 2015 году.

За напористую антикоррупционную политику и строительство дорог получил прозвище "Бульдозер". Его также обвиняли в преследованиях оппозиции и ограничении некоторых свобод. Некоторые инициативы могли ухудшить демократию в стране. Но экономический подъем (до 7% перед пандемией) никто не отрицал.

Магуфули инвестировал в несколько крупных инфраструктурных проектов. Была построена железная дорога для сообщения с соседями, расширены основные магистрали. В коммерческом центре Дар-эс-Салама начали работать новые автобусы.

Проблема с нормированием мощности электроэнергии была частично решена, авиакомпания Air Tanzania – возрождена из небытия. Средняя школа стала бесплатной на одном уровне с начальной.

Магуфули был одним из самых популярных президентов в Африке / Фото The Africa Report

В первые дни были осуществлены визиты в государственные учреждения, пишет BBC. Там оказалось, что многие работники прогуливают работу, или их и вообще официально не существует (10 тысяч "призраков" были удалены из реестров). Кабмин сократили с 30 человек до 19. На "призраков" тратили до 2 миллионов долларов США ежемесячно. Сам президент сократил свою зарплату с 15 тысяч до 4 тысяч долларов США.

Иногда такие рейды и увольнения транслировали на телевидении в прямом эфире. Госслужащим запретили зарубежные поездки.

Сам Магуфули объяснял: свой стиль работы базирует на основателе независимой Танзании – Джулиусе Ньерере. Тот, преданный социалист, отвергал советы западных государств, как ему лучше управлять новым государством в Африке.

Впервые за 54 года празднование Дня Независимости Танзании было отменено ради экономии бюджетных средств. В тоже время танзанийцам предложили принять участие в общественной уборке (президент тоже убирал мусор возле резиденции).

Темная сторона Магуфули

С другой стороны, была усилена цензура, работа политиков оставалась в тени, работа газет, неправительственных организаций и протесты были остановлены. Расследование убийств и исчезновений оппозиционных журналистов не проводили.

Магуфули вмешивался в выборы автономии Занзибар, преследовал ЛГБТ (даже создал подразделение для разоблачения мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации). Критиковал контроль рождаемости, сексуальное образование. Но беременных школьниц угрожал не пускать на учебу.

"Магуфули был персоной популярной в Африке. Даже в других странах считали его образцом для подражания за стабильный рост в 7%", – рассказал в комментарии для 24 канала Юрий Олейник, эксперт аналитического центра "Украинской студии стратегических исследований". Насколько этот рост сохранится, пока сказать сложно, добавил аналитик.

Экономика страны действительно серьезно росла в последнее время / Фото Tanzania Invest

Впрочем, он отошел от традиций двух своих предшественников, которые продвигали Танзанию как мирную и благоприятную для бизнеса демократию. Во время второй предвыборной кампании оппозицию не пускали на участки, а журналистов и наблюдателей – в Танзанию.

Более 10 человек были убиты на Занзибаре, когда они заметили солдат с помеченными бюллетенями. Выборы прошли на фоне спекуляций о мошенничестве и многочисленных нарушений.

Коронавирус как борьба с дьяволом

Но когда коронавирус попал в страну, президент не призывал людей сидеть дома. Напротив, призвал идти в церкви и мечети, чтобы помолиться. Потому что коронавирус – это "дьявол, который сгорит от прикосновения к телу Христа". Дескать, Господь сильнее вируса. Кстати, соседние страны – Уганда и Кения – церкви же закрыли.

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Танзания была объявлена ​​зоной, свободной от коронавируса, хотя официальную статистику страна перестала публиковать еще в 2020 году. А в 2018 голду был принят закон, который делал преступлением любое сомнение в официальных данных. И это несмотря на смерть 25 священников и 60 монахинь с декабря 2020 года по февраль 2021 года (данные для CNN от отца Чарльза Китама, который считает, что "религия и наука должны работать вместе").

Магуфули издевался над необходимостью тестирования и ношения масок, делал тесты на COVID папайи и скоту. И это тогда, когда люди действительно умирали от коронавируса. Включая главного секретаря Джона Киджази и вице-президента Занзибара Сейф Шарифа Хамада. После этого люди стали больше носить маски и мыть руки.

"Если бы он появился в маске, то самый больной пес Танзании надел бы ее. У нас президенту верят больше чем своим родителям", – объяснил Китама.

Лидер страны все равно призвал только молиться, потому что большинство населения – христиане (одна треть – мусульмане). А 19 февраля его самого отправили в больницу. Официальная причина смерти – проблемы с сердцем, ибо Магуфули страдал от хронической фибрилляцией предсердий в течение 10 лет.

Неофициальная, конечно, COVID-19. На нее ссылается оппозиционер и бывший противник Магуфули на выборах Тунда Лиссу, сообщает KTN News.

Надежные правительственные источники сказали мне, что Магуфули умер от коронавируса,

– сказал Лиссу в комментарии для телевидения

Лиссу сейчас живет в изгнании в Бельгии. Кстати, в похожую ситуацию попала и Бурунди. Лидер Нкурунзиза, еще моложе Магуфули, умер от коронавируса в возрасте 55 лет. Там церкви тоже призвали усилить молитвы для борьбы с болезнью.

Магуфули призвал бороться с коронавирусом молитвой / Фото FT

Понятно, что Магуфули хотел заработать на туристах, которые искали отдых в закрытом мире. И это реально принесло много денег экономике Танзании. Другая сфера, которая получила много денег от Магуфули – горнодобывающая, хотя большинство средств и отошло сторонним фирмам. Впрочем, с ними тоже были определенные проблемы.

Например, Acacia Mining (дочерняя фирма канадцев Barrick Gold) в 2017 году получила огромный штраф в 190 миллиардов долларов! Якобы за роялти, которое она должна была правительству. Канадская фирма согласилась приобрести "Акацию" и оплатить 300 миллионов долларов США. Сотрудничество продолжилась через Twiga Minerals, где 16% акций владела Танзания.

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Теперь страну возглавила бывшая вице-президент Салуха Хасан, которая по Конституции должна отбыть остаток пятилетнего срока президента страны. "Она является представительницей мусульманского меньшинства. Примерно 35-38% населения Танзании исповедуют ислам. На Занзибаре – 99%. Потомки арабских поселенцев", – объяснил Юрий Олейник. Еще 60% – католики или протестанты (Магуфули сам был католиком).

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