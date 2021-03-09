Подходы к борьбе с коронавирусом могут быть очень разные в разных странах. Но сейчас доминируют два: сдерживание вируса карантинами или расплющивание кривой совсем. И между ними идет противостояние

Избавиться от вируса вообще сейчас представляется невозможным процессом. Но в его пользу существуют мощные аргументы, пишет издание The Guardian.

Интересно COVID-19 может стать эндемичной болезнью: вернемся ли к нормальной жизни

Путь первый: Новая Зеландия

Год назад ВОЗ опубликовала доклад, что Китай остановил чрезвычайно смертельный вирус в городе с 11 млн жителей. Эпидемиолог Майкл Бейкер подумал, что теперь миру посоветуют "китайскую модель" борьбы с COVID-19. Но, отмечает автор статьи, научная журналистка Лора Спінні, этого не произошло.

Читайте еще Катастрофа с коронавирусом в Чехии: что пошло не так

Тогда Бейкер решил, что его родная Новая Зеландия (5 млн населения) должна пойти своим путем. Он начал лоббировать в правительстве вопрос ликвидации SARS CoV-2 в пределах архипелага. Удалось найти некоторых неожиданных союзников идеи в лице местных миллиардеров.

А уж они позвонили министрам. В результате 23 марта 2020 года Новая Зеландия закрылась. Через семь недель страна была свободна от вируса (хотя единичные вспышки все еще происходят – 24 канал). Бейкер считает, что такой шаг сохранил около 8000 жизней.

Но он не понимал, почему самые богатые люди поддержали его. Оттуда пришел ответ: "Мы в этом долгое время. Мы бы не разбогатели, если бы не умели оценивать риск и управлять им".



Новозеландский профессор Майкл Бейкер / Фото Newshub

В последнее время, Бейкер продвигает опыт Новой Зеландии за рубежом и уверяет другие правительстве, что "еще не поздно перейти на стратегию ликвидации коронавируса". В долгосрочной перспективе, объясняет он, будет лучше. Это важно даже сейчас, когда вакцины только разворачиваются. А сам коронавирус на пути к эндемичности (это значит, что он будет циркулировать еще долгое время, но уже не с такой силой – 24).

На эту тему COVID-19 может стать эндемической болезнью: вернемся ли мы к нормальной жизни

По подсчетам Бейкера, около четверти населения живет в условиях попыток ликвидировать вирус и это количество может расти. Европа рассматривает политику "не-ковида", в Африке Джон Нкенгасонг, возглавляющий Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний, тоже рассматривает ее для континента. Хоть и понимает, что это немного амбициозно.

Прошлый опыт не очень помогает: ВОЗ ранее разрабатывала планы ликвидации ряда заболеваний.

Среди них – корь. Она гораздо заразнее даже нового коронавируса, но менее смертельна. Благодаря вакцинации, ежегодная смертность от кори (в основном среди маленьких детей) уменьшилась с 2000 года на 70% и сейчас составляет около 140 тысяч в год.

В последнее время из-за пренебрежения вакциной, корь снова начала наступление, но еще есть свободные от нее страны. Например, та же Швеция. Плана уничтожения коронавирус у ВОЗ нет, но некоторые страны реализовали его полностью или хотя бы частично. Всегда надо беречься от так называемых "реинтродукций" особенно кори, краснухи и полиомиелита.

Этот способ борьбы более эффективен на ранних этапах, признает Бейкер. Усталость уменьшает шансы на его успех. Много где прибегли к закрытию, еще мало зная о болезни.

Путь второй: Швеция

Остальной мир применяет смягчение и подавление. Согласно этой теории, нам еще жить долго с COVID-19, поэтому надо научиться им управлять. Поэтому надо стремиться к общему иммунитету наиболее безболезненным путем из всех возможных. Главным спикером этого подхода является шведский эпидемиолог Андерс Тегнелл.



И его соперник – шведский эпидемиолог Андерс Тегнелл / Фото Bloomberg

Он сказал Лори Спинни, что ликвидация была "пустой мечтой для большинства мира". Даже если бы стране удалось достичь этого один раз, невозможно уберечься от новых вспышек без дорогостоящего и потенциально ограниченного аппарата наблюдения и надзора.

Если стратегия уничтожения кривой провалится, стране все равно придется возвращаться к подавлению. Но за это население заплатило бы гораздо более высокую цену. Впрочем, главное слово Тегнелла – "стойкость" и понимание, что это надолго. Этим он объясняет постепенное усиление мер безопасности в Швеции, которая начинала очень расслабленно.

Страны, не уничтожающие вирус – опасны для тех, кто это делает. Лора Спинни считает, что если правительство говорит, что это невозможно – это не так.

Холодная война за здоровье

Таким образом, мир разделен на два лагеря. Каждый из них оперирует собственным набором предположений. А в сфере здравоохранения идет необъявленная "холодная война". Один блок предполагает, что COVID-19 можно ликвидировать, другой – что нельзя. Вторые считают, что первые преследуют невозможную утопию. Первые – что она достижима, как только все наконец договорятся.

Актуально Третья волна страха: как мутированный коронавирус захватывает мир

Эпидемиология строит предположения там, где в моделях есть пробелы, где недостает данных. Они должны всегда обновляться и быть актуальными (одна из причин страшной эпидемии первой волны в Италии – устаревший план по борьбе с эпидемиями – 24).

Грипп как причина пандемий До появления COVID-19 большинство мировых планов были основаны на гриппе, поскольку именно он вызвал большинство пандемий в истории человечества. Грипп быстро распространяется в популяции, потому что зараженный человек может заражать других до появления симптомов (как и коронавирус). Также у этой болезни короткий интервал между новыми случаями – три дня.

Исходя из этого, имеем давний консенсус: грипп нельзя устранить, им можно управлять. Коронавирусы же ведут себя по-разному и было время, до 2020, когда эксперты говорили, что их можно ликвидировать. Эти вирусы уже вызвали две эпидемии: в 2003 году был SARS (у нас известный как атипичная пневмония), позже – MERS (Ближний Восток). Он локально циркулирует с 2012 в ближневосточном регионе.

Тегнелл и Бейкер согласны с тем, что мы некоторое время – возможно, даже десятилетие – не будем знать, какой подход был в конечном итоге правильным. Нужно оценить социальное и общественное здоровье и экономическое влияние на каждый. Но большая часть мира даже подумать об элиминации не могла (в основном к этому прибегли лишь состоятельные государства – 24).

Коронавирус, который не влезает в рамки

Но COVID-19 заставляет чесать голову, потому что попадает между известными кейсами. Он более заразителен, чем SARS, MERS и грипп. То есть каждый зараженный человек передает болезнь большей части других людей. Но он распространяется точно медленнее чем грипп – интервал между случаями и инкубационный период вдвое длиннее.

Это интересно Мы застряли: почему врачи с гневом говорят о вакцинации в Южной Африке

Но пока непонятно, насколько сильно бессимптомная форма влияет на распространение COVID-19. По последним данным, доля бессимптомных случаев упало до 20%, хотя еще недавно считалась большинством. Смертность важна, потому что показывает сколько усилий придется прилагать ради сдерживания.



Коронавирус прошел долгий путь к нынешней пандемии/ Коллаж BioMed Central

В настоящее время COVID-19, по-видимому, менее смертелен, чем SARS, MERS и "испанский грипп" 1918 года. Но более смертельный чем обычный сезонный. Впрочем, появление новых вариантов меняет эту картину как и совершенствование ухода за больными пациентами. В отличие от своих региональных братьев, COVID-19 распространился по всему миру. Действительно ли его еще можно сдержать?

Например, инструкции по ликвидации сезонного гриппа не существует, хотя он убивает до 650 тысяч человек в год. Но что интересно: как побочный результат борьбы с COVID-19, грипп был в этом и в прошлом году почти ликвидирован. Но после завершения пандемии он снова вернется. А вот такой уверенности насчет коронавируса нет.

Если вспоминать последнюю пандемию – H1N1 в 2009 году – то она была относительно умеренной и призывы к устранению считались бы слишком радикальными. В среднем, за последние 500 лет, человечество пережило три пандемии на каждые 100 лет. Возможно, в дальнейшем, они будут слабее или нет. Но тогда мы должны попытаться уничтожить вирус.