Новости о проблемах в Astra Zeneca стали шоком для Южной Африки и других стран, которые рассчитывали на прививку этой вакциной. Дело в том, что она не останавливает распространение болезни с легкими и средними симптомами. По крайней мере касательно штамма COVID-19 из Южной Африки.

Новая серьезная мутация: COVID-19 против вакцин

Врачи-инфекционисты в Йоханнесбурге думали, что задержка вакцинации в стране будет небольшой. Миллион доз уже поступил из Индии. Первые инъекции уже были назначены на один из дней. В это время, богатые страны уже вакцинировали своих медицинских работников и врачей. Тем временем в самой ЮАР приближались травма и отчаяние – 46 тысяч человек уже умерли, вспышку нужно было останавливать здесь и сейчас, говорится в статье от NYT.

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И вдруг, все планы отложили в сторону. Стало понятно, что вакцина Astra Zeneca плохо работает с вариантом, который распространился именно в Южно-Африканской Республике. В Оксфорде это уже признали и готовят новую версию, которая должна быть готова к осени 2021 года. Одновременно Moderna готовит усилитель (т.н. booster – 24) действия вакцины. "Английская" вакцина хорошо показала себя с оригинальным коронавирусом и мутацией в Великобритании.

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"Пандемический коронавирус найдет пути распространения и в вакцинированных обществах, как и ожидалось, – сказал Эндрю Поллард, главный исследователь вакцин в Оксфорде. – Но вакцины смогут облегчать состояние систем здравоохранения, предотвращая тяжелые заболевания".

Оказалось, что она не защищала добровольцев клинических испытаний от легкой и средней формы коронавируса. Вариант с юга Африки (B.1.351) точно есть более контагиозным (заразным), чем "стандартный" COVID-19. Он уже распространился на 32 страны, включая США.

Не работал даже приобретенный естественным путем иммунитет, если человек уже переболел ранее. Если ситуация будет независимо доказана, то это означает, что B.1.351 делает современные вакцины менее эффективными (об этом уже заявляют конкуренты – Pfizer, Moderna, Novavax, Johnson and Johnson. Хотя в них защита сохраняется). Novavax даже сказали, что их вакцина показала менее 50% эффективности в ЮАР.



Новый вариант коронавируса почти остановил вакцинацию великой страны / Фото CFR

Исследователи полагают, что нашли причину успеха штамма из Африки. Он может прятаться в мутации, теперь известной как E484K. Она затрудняет захват вируса антителами и предотвращает его попадание в клетки тела. Одновременно, британский вариант B.1.1.7 выглядит менее агрессивным (хотя может быть на 30% смертельней), с ним у вакцин никаких проблем пока нет.

Вторая волна и маленькая выборка

Другая проблема – маленькое количество случаев, описанных учеными из Южной Африки, их было всего 2 тысячи и только 748 людям дали вакцину. 19 из них заболели COVID-19 нового типа, и еще 20 – из группы плацебо. Получается, по словам ученых, инъекция работает только на 10%. Антитела в крови людей с B1.351 тоже проявляют гораздо меньше активности, чем нужно.

Прошлое заражение оригинальным SARS CoV-2 не защищает от легкой и средней степени тяжести варианта COVID-19 B.1.351,

– признал вирусолог Шабир Мадхи из Университета Витватерсранда.

Это затрудняет оценку эффективности вакцины. Участники тестов к тому же были преимущественно молодыми. А значит, имели небольшой шанс получить в перспективе тяжелую форму заболевания. Таким образом, проанализировать защиту от нее (а также влияние на госпитализацию и смертность – 24) было фактически невозможно.

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И пока вакцины от Astra Zeneca застряли на складах, врачей в ЮАР будут прививать Johnson and Johnson (сертификация займет еще 12 недель). В них высокий показатель предотвращения тяжелой формы и попадания в больницу. Одновременно, на такой фокус-группе будут продолжат испытания. Проблема в том, что срок годности вакцин Astra Zeneca – до апреля 2021 года.

Ученые теперь срочно разрабатывают новые версии вакцины / Фото WSJ

Одной из причин того, что новый вариант легко обходит иммунную защиту, считают разрушительную вторую волну пандемии в Южной Африке. И эта ситуация может стать предупреждением для мира.

Кое-где бытует мнение, что вакцины спасут нас от вируса. Они важны, но не являются серебряной пулей. Они не избавят от вируса полностью, потому что он изменится,

– уверен профессор клеточной биологии Саймон Кларк в Университете Рединга, Англия.

Новая опасность Вирус, скорее всего, эволюционировал еще быстрее, чем люди разрабатывали вакцины от него. Вместо искоренения вируса, разработчики теперь должны постоянно обновлять уже выпущенные вакцины под новые мутации. На это могут уйти месяцы и даже годы работы. И если южноафриканский вариант станет доминирующим в любой из 32 стран, на которые он распространился, то пандемия станет еще более смертельной и опасной.

"Мы застряли в реальности, в которой новые варианты не реагируют на вакцины, – сказала в комментарии NYT Андреа Тейлор, помощница директора Инновационного центра охраны здоровья Duke Global. – Мы попробуем настроить ее, но поскольку вирус все еще сможет распространяться среди некоторых групп населения в некоторых частях мира, то появятся и другие".

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Особенно это касается бедных стран, которые вполне могут стать базой для размножения мутировавшего коронавируса. Но не имеют вакцины для защиты от него.

Андреа Тейлор назвала Astra Zeneca "народной вакциной" и сказала: Южная Африка выбрала AZ, потому что она дешевле. Но есть и хорошие новости: даже если вакцина дает людям болеть, они могут стать менее заразными для окружающих, считают ученые.

Правда, в этом случае, эпидемию остановит только кампания по массовой вакцинации, особенно для наиболее уязвимых людей. По крайней мере смертей и заполнения больниц точно можно будет избежать, "а это и является главной целью использования прививок", – объяснила NYT Мюге Чедвик, эксперт-инфекционист из Университета Сент-Эндрюс в Шотландии.

Параллельно надо будет минимизировать передачу внутри общины. Но все, что сейчас чувствует Южно-Африканская Республика – разочарование и гнев. Главный вопрос остался – как быть дальше. Предлагать вакцину, которая дает минимальную защиту или рисковать жизнями и собирать больше данных?