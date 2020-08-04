На борту рейса авиакомпании KLM, который направлялся на Ибицу, пассажиры устроили драку. Причина – двое британцев отказались надевать маски, что возмутило остальных пассажиров.

Инцидент произошел, когда рейс вылетел из Амстердама 1 августа. Авиакомпания KLM просила пассажиров носить маски от первого звоночка, призывавшего на посадку, и не снимать до прибытия самолета, сообщает metro.

Интересно: SkyUp понесла убытки на сумму около 30 миллионов долларов за время карантина

Перед вылетом всех пассажиров проверили на наличие средств защиты, ведь ношение масок является обязательным на рейсах авиакомпании и в аэропортах Нидерландов.

Двое британцев отказались надевать маски, что возмутило остальных людей. По их утверждениям, мужчины были в нетрезвом состоянии. На видео видно, что один британец был без футболки. Во время драки пассажиры прижали его коленями к полу.

Остановитесь, здесь есть дети,

– восклицал один из пассажиров.

Как сообщили в авиакомпании, британцев арестовали испанские правоохранители сразу после прилета на Ибицу.

Драка на борту рейса, который направлялся на Ибицу: