На борту рейсу авіакомпанії KLM, що прямував на Ібіцу, пасажири влаштували бійку. Причина – двоє британців відмовились одягати маски, що обурило решту пасажирів.

Інцидент трапився, коли рейс вилетів з Амстердама 1 серпня. Авіакомпанія KLM просила пасажирів носити маски від першого дзвіночка, що закликав на посадку, і не знімати до прибуття літака, повідомляє metro.

Цікаво: SkyUp зазнала збитків на близько 30 мільйонів доларів за час карантину

Перед вильотом всіх пасажирів перевірили на наявність засобів захисту, адже носіння масок є обов'язковим на рейсах авіакомпанії та в аеропортах Нідерландів.

Двоє британців відмовились одягати маски, що обурило решту людей. За їхніми твердженнями, чоловіки були нетверезі. На відео видно, що один британець був без футболки. Під час бійки пасажири притиснули його колінами до підлоги.

Зупиніться, тут є діти,

– вигукував один з пасажирів.

Як повідомили в авіакомпанії, британців заарештували іспанські правоохоронці одразу після прильоту на Ібіцу.

Бійка на борту рейсу, що прямує на Ібіцу: