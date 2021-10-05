Во время семейной ссоры: в Польше умер 7-летний мальчик из Украины

На юге Польши в городе Тарнув во время семейной ссоры смертельно ранили ножом 7-летнего мальчика. Он гражданин Украины.

Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Тарнува Павел Климек. По его словам, в ссоре участвовали 27-летний мужчина и 28-летняя женщина, которые являются украинцами.

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Каковы последствия ссоры

Как сообщил представитель полиции, во время инцидента в квартире, которую они снимали, был ребенок.

Все получили ножевые ранения. В результате ребенок умер,

– заявил Климек.

Ссора началась в квартире. Впоследствии мужчина с ножевыми ранениями лежал возле дома, а жена сбежала к соседям. Из-за ранений они попали в больницу. Сейчас правоохранители ожидают разрешение медиков, чтобы допросить их о деталях инцидента.

Медики пытались спасти мальчика, однако он получил колотые и резаные ножевые ранения. Они оказались несовместимыми с жизнью.

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Как рассказал Климек, у мужчины и женщины одинаковая фамилия, поэтому они могут быть супругами. Полиция еще выясняет, был ли 7-летний умерший мальчик их сыном.

По данным правоохранителей, квартиру, в которой произошла ссора, украинцы снимали несколько месяцев. В Польше они проживали уже не один год. Прокуратура начала следствие по этому делу.