Во время тревоги в Сумах могли захватить гражданских женщин и детей, – Живицкий

В Сумах была очередная воздушная тревога. В это время была угроза захвата гражданских.

Об этом сообщил глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий 27 февраля. Оперативно сработал украинский патруль.

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Речь идет о ситуации во время очередной тревоги в Сумах. По словам главы ОГА, оккупанты могли захватить гражданских в помещении детского сада в микрорайоне Тепличный.

В укрытии были преимущественно женщины и дети. К счастью, украинский патруль сработал и выпустил всех из укрытия.

Все в безопасности. Нападающих "отрабатывают". Спасибо всем за бдительность!

– подчеркнул Живицкий.

Обстрел Сум

С 26 февраля российские оккупанты работают в направлении Сум и области. Вражеская артиллерия прилетела в город к вечеру.

Пострадал жилой микрорайон – в домах выбиты стекла, пробиты крыши, часть потерпела пожар. Известно о 1 погибшем в результате обстрела.

Перед этим наемники России двигались в сторону Краснополья, Лебедина. По состоянию на 19.40 жителей предупредили о возможном артобстреле ночью.

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