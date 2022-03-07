Во время войны с Россией патрульным полицейским разрешили носить шевроны с "хищником"

Россия не оставляет усилий разными способами наступать на Украину. Во время войны полицейские могут носить шевроны с "хищником".

Личный состав патрульной полиции сможет носить такие шевроны уже с 7 марта. Дал разрешение на это начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков.

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"Хищник против чужого"

Заметим, что соответствующий шеврон можно получить у командира.

"Все должно быть по-боевому, даже шевроны. Хищник против чужого", – написал Жуков в своем фейсбуке.

Так выглядит шеврон полицейских с "хищником" / Фото пресс-службы патрульной полиции Украины

О каком "хищнике" говорится

На шевронах изображено инопланетное существо из культовой франшизы "Хищник". Фильм с Арнольдом Шварценеггером вышел в 1987 году.

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