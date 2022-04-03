Во время волонтерской поездки погибла экс-директор Института законодательства ВР Ирина Куровская

Волонтеры ежедневно, рискуя собственной жизнью, помогают людям, которые в этом нуждаются. К сожалению, не всем удается вернуться живыми, что и произошло с Илоной Куровской.

Она была бывшим директором Института законодательства Верховной Рады, доктором юридических наук и старшим научным сотрудником. Куровская погибла в Киевской области во время выполнения волонтерской миссии. Об этом сообщил бывший глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

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В Киевской области погибла Илона Куровская

По словам Разумкова, Илона – это человек, который большую часть жизни посвятил служению народу Украины. Она всегда работала от души и своей любовью к законодательной, научной работе внесла значительный вклад в развитие правовой системы нашего государства.

С первого дня войны России против Украины Илона Анатольевна помогала жителям Киевской области. Во время одной из волонтерских поездок она погибла... Мои искренние соболезнования семье. Светлая память!

– написал он.

Разумков также поделился собственными переживаниями, ведь из-за плохой мобильной связи им не удалось договорить, поэтому договорились о встрече по возвращению.

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