В Беларуси с 3 августа продолжается избирательный период, а именно досрочное голосование – для тех, кто не сможет проголосовать 9 августа. В это время Вечером 6 августа состоялся очередной митинг главной конкурентки Александра Лукашенко Светланы Тихановской.

О том, как проходили предвыборные митинги главного оппозиционного кандидата, сообщает издание Tut.by.

Интересно Почему Тихановскую не сняли с президентских выборов: объяснение оппонента Лукашенко

Протесты проходили в Минске в парке Дружбы народов. До последнего было интригой, состоятся ли они вообще, ведь сотрудники ГАИ перекрыли въезд в парк.

Поэтому дальше митингующие перешли в Киевский сквер. Всего на митинге собрались несколько тысяч человек, а затем им не хватало места. Из-за этого присутствующие заняли часть бульвара Шевченко и улицы Каховской.

Протестующие ждали появления Тихановской, Колесниковой и Цепкало. Впрочем пустили к протестующим только Колесникову. Она вместе с участниками поскандировала патриотические лозунги, а потом попросила разойтись мирно.

Информации о задержанных во время митингов нет.

Протесты в Беларуси: смотрите фото

Выборы в Беларуси: коротко