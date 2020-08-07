Во время выборов главная конкурентка Лукашенко собрала многотысячный митинг: фото
В Беларуси с 3 августа продолжается избирательный период, а именно досрочное голосование – для тех, кто не сможет проголосовать 9 августа. В это время Вечером 6 августа состоялся очередной митинг главной конкурентки Александра Лукашенко Светланы Тихановской.
О том, как проходили предвыборные митинги главного оппозиционного кандидата, сообщает издание Tut.by.
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Протесты проходили в Минске в парке Дружбы народов. До последнего было интригой, состоятся ли они вообще, ведь сотрудники ГАИ перекрыли въезд в парк.
Поэтому дальше митингующие перешли в Киевский сквер. Всего на митинге собрались несколько тысяч человек, а затем им не хватало места. Из-за этого присутствующие заняли часть бульвара Шевченко и улицы Каховской.
Протестующие ждали появления Тихановской, Колесниковой и Цепкало. Впрочем пустили к протестующим только Колесникову. Она вместе с участниками поскандировала патриотические лозунги, а потом попросила разойтись мирно.
Информации о задержанных во время митингов нет.
Протесты в Беларуси: смотрите фото
Выборы в Беларуси: коротко
- Основное голосование на выборах президента Беларуси состоится 9 августа. Сейчас идет досрочное голосование – для тех, кто не сможет проголосовать в главный день выборов.
- Ключевыми кандидатами являются действующий президент Александр Лукашенко и Светлана Тихановская – жена Сергея Тихановского, оппозиционного блогера, которого не допустили к выборам.
- Участие Тихановской в выборах и ее поддержка со стороны белорусов очень показательны. Люди настолько устали от власти Лукашенко, что готовы голосовать за домохозяйку, которая не имеет ни политического, ни какого-либо профессионального бэкграунда. Большую часть своей взрослой жизни она просто воспитывала детей.