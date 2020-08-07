У Білорусі з 3 серпня триває виборчий період, а саме дострокове голосування – для тих, хто не зможе проголосувати 9 серпня. У цей час ввечері 6 серпня відбувся черговий мітинг головної конкурентки Олександра Лукашенка Світлани Тихановської.

Про те, як проходили передвиборчі мітинги головної опозиційної кандидатки, повідомляє видання Tut.by.

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Протести проходили в Мінську в парку Дружби народів. До останнього було інтригою, чи відбудуться вони взагалі, адже співробітники ДАІ перекрили в'їзд у парк.

Тож далі мітингарі перейшли до Київського скверу. Всього на мітингу зібралися декілька тисяч людей, а відтак їм бракувало місця. Через це присутні зайняли частину бульвару Шевченка і вулиці Каховської.

Протестувальники чекали на появу Тихановської, Колесникової і Цепкало. Втім допустили до протестувальників лише Колесникову. Вона разом з учасниками поскандувала патріотичні гасла, а тоді попросила розійтися мирно.

Інформації про затриманих під час мітингів немає.

Протести в Білорусі: дивіться фото

Вибори в Білорусі: коротко