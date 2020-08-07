Під час виборів головна конкурентка Лукашенка зібрала багатотисячний мітинг: фото
У Білорусі з 3 серпня триває виборчий період, а саме дострокове голосування – для тих, хто не зможе проголосувати 9 серпня. У цей час ввечері 6 серпня відбувся черговий мітинг головної конкурентки Олександра Лукашенка Світлани Тихановської.
Про те, як проходили передвиборчі мітинги головної опозиційної кандидатки, повідомляє видання Tut.by.
Цікаво Чому Тихановську не зняли з президентських виборів: пояснення опонента Лукашенка
Протести проходили в Мінську в парку Дружби народів. До останнього було інтригою, чи відбудуться вони взагалі, адже співробітники ДАІ перекрили в'їзд у парк.
Тож далі мітингарі перейшли до Київського скверу. Всього на мітингу зібралися декілька тисяч людей, а відтак їм бракувало місця. Через це присутні зайняли частину бульвару Шевченка і вулиці Каховської.
Протестувальники чекали на появу Тихановської, Колесникової і Цепкало. Втім допустили до протестувальників лише Колесникову. Вона разом з учасниками поскандувала патріотичні гасла, а тоді попросила розійтися мирно.
Інформації про затриманих під час мітингів немає.
Протести в Білорусі: дивіться фото
Вибори в Білорусі: коротко
- Основне голосування на виборах президента Білорусі відбудеться 9 серпня. Наразі триває дострокове голосування – для тих, хто не зможе проголосувати в головний день виборів.
- Ключовими кандидатами є чинний президент Олександр Лукашенко й Світлана Тихановська – дружина Сергія Тихановського, опозиційного блогера, якого не допустили до виборів.
- Участь Тихановської у виборах і її підтримка з боку білорусів є дуже показовими. Люди настільки втомилися від влади Лукашенка, що готові голосувати за домогосподарку, яка не має ні політичного, ні будь-якого професійного бекграунду. Більшу частину свого дорослого життя вона просто виховувала дітей.