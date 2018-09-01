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Время бить тревогу! – экологическая катастрофа на Донбассе угрожает всей Европе

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Экологическая катастрофа на оккупированном Донбассе угрожает Европе
Экологическая катастрофа на оккупированном Донбассе угрожает Европе / Facebook Арсена Авакова

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предостерегает, что экологическая катастрофа на Донбассе, которую агрессией против Украины спровоцировала Россия, грозит большей части стран Европы.

Об этом глава МВД Украины написал в своем Facebook.

Читайте также: Химический выброс в Армянске: что случилось и чем это грозит материковой Украине

Аваков упомянул, что раньше работал в Украинском научно-исследовательском институте и "знает тему экологии и понимает уровень угроз".

В своей статье он приводит конкретные данные об уровне загрязнения и выбросах опасных веществ в отдельных городах оккупированного Донбасса. По словам Авакова, эти цифры позволяют утверждать, что "время бить тревогу!"

Министр предостерегает, что практически все районы оккупированного Донбасса являются потенциальной зоной чрезвычайной экологической ситуации.

Так, например, в городе Бунге Донецкой области (до 2016 – Юнокоммунаровск) зафиксирована угроза радиоактивного заражения. Еще в 1979 году на одной из шахт был проведен экспериментальный подземный ядерный взрыв.

Как следствие – образовалась радиоактивная стеклянная капсула, которая содержит радиоактивные изотопы цезия и стронция (объект "Кливаж"). Если она будет разрушена, произойдет чрезвычайно сильное радиоактивное загрязнение подземных вод, которое распространится на огромную территорию,
– предупреждает Аваков.

Наблюдатели ОБСЕ сообщили, что в апреле 2018-го оккупанты остановили насосы, которые должны откачивать воду из шахты "Юнком", где был проведен взрыв.

Донбас Бурге Юнокомунарівськ екологічна катастрофа

В городе Бунге существует угроза радиоактивного заражения

Угроза химического загрязнения нависла на поселком Новгородское Донецкой области, а в Довжанске на Луганщине – атмосфера может быть загрязнена сероводородом.

В оккупированной Горловке существует угроза попадания "мертвой" шахтной воды в систему водоснабжения, а Донецк вообще может уйти под землю из-за проседания грунтов.

Подтопление шахт, проседание почв, выход "мертвой" воды и попадание ее в систему водоснабжения и водоемы, химическое и радиоактивное загрязнение, риск техногенных аварий – это риски не только для временно оккупированных районов двух областей и не только для страны в целом. Каждый из них также является реальной и весьма близкой по времени угрозой для сопредельных европейских стран и может привести к катастрофическим последствиям для всей экосистемы континента,
– предостерегает глава МВД Украины.

Накануне стало известно, что в городе Армянске на территории оккупированного Крыма произошел выброс опасных веществ с завода "Титановые инвестиции", от которого серьезно страдают местные жители, а экологическая опасность может грозить и некоторым регионам материковой Украины.

Теги: Экология Война на Донбассе Новости Украины Новости Донецка Ядерная безопасность Горловка Арсен Аваков
Источник: 24 Канал
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