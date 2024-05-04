Многие мужчины боятся обновлять данные, поскольку считают, что в ТЦК сразу вручат повестку. Представитель Генштаба ВСУ, полковник Юрий Глущенко в интервью рассказал, действительно ли это так.

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Вручат ли повестку на ВВК после обновления данных

Глущенко объяснил, что мнение о том, что в ТЦК сразу вручат повестку на прохождение военно-врачебной комиссии, является ошибочным. Сначала военнообязанный должен обновить данные о себе, а уже потом – в ТЦК принимают решение, выдавать ли повестку.

Такая задача не стоит. Такое решение принимает ТЦК, исходя из обновленной информации, наличия тех задач, которые перед ним стоят,

– подчеркнул представитель Генштаба ВСУ.

Он также добавил, что те военнообязанные, которые будут обновлять данные через электронный кабинет, должны будут пройти ВВК только в том случае, если их пригласят представители ТЦК. Однако для этого они должны вручить повестку.

Возле ТЦК образуются очереди