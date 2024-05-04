Многие мужчины боятся обновлять данные, поскольку считают, что в ТЦК сразу вручат повестку. Представитель Генштаба ВСУ, полковник Юрий Глущенко в интервью рассказал, действительно ли это так.
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Вручат ли повестку на ВВК после обновления данных
Глущенко объяснил, что мнение о том, что в ТЦК сразу вручат повестку на прохождение военно-врачебной комиссии, является ошибочным. Сначала военнообязанный должен обновить данные о себе, а уже потом – в ТЦК принимают решение, выдавать ли повестку.
Такая задача не стоит. Такое решение принимает ТЦК, исходя из обновленной информации, наличия тех задач, которые перед ним стоят,
– подчеркнул представитель Генштаба ВСУ.
Он также добавил, что те военнообязанные, которые будут обновлять данные через электронный кабинет, должны будут пройти ВВК только в том случае, если их пригласят представители ТЦК. Однако для этого они должны вручить повестку.
Возле ТЦК образуются очереди
- В Киеве начали образовываться огромные очереди, ведь многие мужчины хотят обновить свои данные в ТЦК. Хотя новый закон еще не вступил в силу, однако очереди уже образовались немалые.
- В Сухопутных войсках отметили, что ТЦК работают круглосуточно. Кроме того, перед тем, как идти в военкомат, можно позвонить на горячую линию и поинтересоваться, смогут ли они принять сегодня.
- Однако огромные очереди наблюдаются и дальше. Поэтому в Минобороны анонсировали, что введут электронную очередь в ТЦК. Каждый желающий, которому необходимо будет обратиться в военкомат, сможет избежать длинных очередей, предварительно став в электронную очередь.