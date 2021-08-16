Вручать подозрения под любым предлогом: Романенко о командах силовикам против Кличко

В течение недели Зеленский усилит атаку силовиков на Кличко и снимет его с должности главы КГГА.

Такое мнение высказал политический эксперт Юрий Романенко.

По моей информации в Офисе генпрокурора и других органах прошли большие совещания, где дано четкое указание вручать подозрения под любым предлогом ближайшему окружению Кличко – громко, под камеры, с масками-шоу и наручниками. После вручения подозрений заместителям Кличко, Зеленский вынесет вопрос о главе КГГА на СНБО и уволит его с должности. Также там будут требовать от Рады оперативно принять закон о столице – в нем полномочия мэра будут переданы главе КГГА,

– сообщил Романенко.

Политический эксперт пояснил, что Зеленский хочет снять Кличко до визита канцлера Германии Меркель.

"Вопрос для Зеленского успеть снять Кличко до приезда фрау Меркель особенно принципиален, ведь велика вероятность, что Меркель встретится в Киеве и с Кличко. Поэтому в духе любимых шоу Зеленский, которому силовики доложили о ситуации в столице, принимает решение снять Кличко с должности КГГА и назначить своего человека. Срочно! Незаконно? Абсолютно. Но здесь он страхуется коллективным решением СНБО, которое проводило и не такие своевольные вещи без суда и следствия", – уверен Романенко.