Нобелевский фонд объявил о намерении пригласить дипломатов всех государств, аккредитованных в Швеции, то есть российских, белорусских и иранских.

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В прошлом году фонд не допустил послов России и Беларуси

Заявление посвящено прежде всего решению пригласить на церемонию вручения Нобелевских премий и банкет представителей всех парламентских партий Швеции, в том числе и ультраправых "Шведских демократов".

До недавнего времени "Шведских демократов" не приглашали, поскольку Нобелевский фонд говорил, что их политика не отвечает принципам премии. Теперь же фонд пересмотрел решение.

Теперь на Нобелевский день будут приглашаться все партии, получившие парламентское представительство в результате демократических выборов, а на церемонии вручения премий будут приглашаться послы всех стран, имеющих дипломатические представительства в Швеции и Норвегии соответственно,

– говорится в заявлении.

В прошлом году Нобелевский фонд не пригласил представителей посольств России и Беларуси на вручение премий в Стокгольме из-за российского полномасштабного вторжения в Украину. Фонд отказался от предыдущей практики в 2023 году.

"Нобелевский фонд считает, что такой общий подход способствует возможности донести важные послания Нобелевской премии каждому, и в будущем эта практика станет общей для всей организации", – добавили там.

Фонд заявил, что стремится включить даже тех, кто не разделяет ценности Нобелевской премии, информирует Reuters.

"Очевидно, что мир все больше делится на сферы, где диалог между теми, кто имеет разные взгляды, сокращается. Чтобы противостоять этой тенденции, мы сейчас расширяем наши приглашения отпраздновать и понять Нобелевскую премию и важность свободной науки, свободной культуры и свободных, мирных обществ", – сказал Видар Хельгесен, исполнительный директор Нобелевского фонда.

Обратите внимание. Нынешних лауреатов объявят в начале октября. Торжественные церемонии награждения состоятся 10 декабря, в годовщину смерти Альфреда Нобеля.

Реакция Украины на возмутительное решение Нобелевского фонда

В МИД Украины осудили приглашение послов России и Беларуси на церемонию вручения Нобелевской премии. Представитель МИД Украины Олег Николенко в комментарии 24 Канала поставил под вопрос ценности, которые декларирует фонд.

Фонд Нобеля принял решение возобновить практику приглашения послов России и Беларуси на церемонию вручения Нобелевской премии. Такое решение объясняется желанием напрямую доказывать свои ценности даже противостоящим им государствам. Доводить ценности гуманизма до России и Беларуси – сизифов труд. Усилия, которые не приведут к результату,

– сказал он.

Николенко указал на цинизм, что российские военные, вероятнее всего, будут совершать преступления в Украине, пока послы России будут на церемонии в Стокгольме.

"Вероятнее всего, что в тот день, когда российский посол будет сидеть в хорошем костюме в Стокгольмском концерт-холле, российская армия будет совершать очередные военные преступления на оккупированных украинских территориях, а российские ракеты будут уничтожать очередные жилые кварталы в украинских городах", – отметил представитель МИД Украины.

Более того, он подчеркнул, что решение фонда только усиливает в Кремле чувство безнаказанности и провоцирует новые преступления.

Как при таких условиях воспримут в Кремле решение фонда вернуться в business as usual? Лишь усилением ощущения безнаказанности и новыми преступлениями,

– сказал Николенко.

В конце концов представитель МИД Украины призвал продолжить изоляцию России, пока она ведет захватническую войну против Украины.

"В прошлом году Фонд Нобеля не приглашал российских и белорусских послов как ответ на российскую агрессию против Украины. И пока она продолжается, пока миллионы украинцев страдают от непровоцированной войны, а российское руководство не наказано за свои преступления, мы призываем организационный комитет поддерживать международные усилия относительно России и Беларуси", – резюмировал он.

В прошлом году Нобелевскую премию мира получили украинцы, россияне и белорусы