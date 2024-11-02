Мобилизация в ноябре: могут ли вручить повестку не по месту прописки

В Украине военнообязанные могут получить повестку на прохождение ВВК в любом населенном пункте на территории страны независимо от места регистрации или фактического проживания.

Если мужчина не зарегистрирован по месту жительства или имеет регистрацию на временно оккупированной территории, это не освобождает его от мобилизации. Ведь согласно украинскому законодательству, воинская обязанность касается всех мужчин призывного возраста, независимо от того, где они зарегистрированы.

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Где могут вручить повестку и куда ее имеют право отправить

Представители ТЦК и СП могут вручать повестки не только гражданам, которые находятся на учете именно в этом терцентре комплектования, но и тем, кто находится с любой целью на территории их ответственности.

Также повестки имеют право направлять, в частности в последнее известное место жительства гражданина. Таким образом, если военнообязанный был ранее зарегистрирован по определенному адресу, повестка может быть направлена туда.

В то же время соответствующий документ могут прислать по месту работы. Повестка может быть вручена непосредственно на месте работы, если работодатель имеет информацию о работнике.

Повестку для военнообязанного могут вручить его родственникам. То есть, если военнообязанный не имеет постоянного места регистрации, повестка может быть передана через близких родственников, зарегистрированных по другому адресу в Украине.

Обратите внимание! Если подпись о получении повестки поставила жена, родители или соседи военнообязанного, повестка является неподобающе врученной.

Кроме того, в случае наличия у военных органов номера телефона или электронного адреса гражданина, то они могут попытаться связаться с мужем с помощью вышеупомянутого для вручения повестки.