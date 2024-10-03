Юридический портал Протокол объяснил, как должна выглядеть повестка, врученная лицу.

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Как должна выглядеть повестка

Согласно пункту 29 постановления Кабмина № 560 в повестке указываются:

фамилия, собственное имя и отчество (при наличии) и дата рождения гражданина, которому адресована повестка; (обратите внимание правильно и без ошибок указаны в повестке ваши персональные данные. Если нет, то такая повестка адресована не вам).

наименование ТЦК и СП;

цель вызова в ТЦК и СП;

место, день и время явки по вызову;

подпись (квалифицированная электронная подпись) должностного лица, которая выдала (сформировала) повестку, дата подписи;

регистрационный номер повестки;

разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неявки.

В то же время на обороте должна быть указана информация о последствиях неявки в ТЦК. Повестка новой формы формируется с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов или бланк повестки заполняется представителем районного ТЦК и СП или его отдела.

Руководитель ТЦК накладывает на повестку квалифицированную электронную подпись или лично подписывает повестку и скрепляет гербовой печатью. Регистрационный номер повестки фиксируется в Едином государственном реестре призывников.

Необходимо обратить внимание, указаны ли на повестке серия и регистрационный номер в Едином государственном реестре призывников. Если направлена по почте или лично вручена повестка не содержит регистрационного номера в Едином государственном реестре призывников, то такая повестка является недействительной.

Также повестка должна иметь квалифицированную электронную подпись руководителя ТЦК и иметь гербовую печать ТЦК. Обычные работники ТЦК не имеют права подписывать повестки.

Таким образом выписана на улице обычным работником ТЦК повестка на чистом бланке без ее регистрации в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, без серии и номера, или не подписана руководителем ТЦК и без гербовой печати ТЦК, или при наличии факсимиле вместо подписи и печати является незаконной.