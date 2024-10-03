Юридичний портал Протокол пояснив, як має виглядати повістка, вручена особі.

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Який вигляд має мати повістка

Згідно з пунктом 29 постанови Кабміну № 560 у повістці зазначаються:

прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) і дата народження громадянина, якому адресована повістка; (зверніть увагу чи правильно та без помилок вказані у повістці ваші персональні дані. Якщо ні, то така повістка адресована не вам).

найменування ТЦК та СП;

мета виклику до ТЦК та СП;

місце, день і час явки за викликом;

підпис (кваліфікований електронний підпис) посадової особи, яка видала (сформувала) повістку, дата підпису;

реєстраційний номер повістки;

роз’яснення про наслідки неявки та про обов’язок повідомити про причини неявки.

Водночас на звороті повинна бути вказана інформація про наслідки неявки до ТЦК. Повістка нової форми формується за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів або бланк повістки заповнюється представником районного ТЦК та СП або його відділу.

Керівник ТЦК накладає на повістку кваліфікований електронний підпис або особисто підписує повістку та скріплює гербовою печаткою. Реєстраційний номер повістки фіксується в Єдиному державному реєстрі призовників.

Необхідно звернути увагу, чи вказані на повістці серія та реєстраційний номер в Єдиному державному реєстрі призовників. Якщо надіслана поштою або особисто вручена повістка не містить реєстраційного номера в Єдиному державному реєстрі призовників, то така повістка є недійсною.

Також повістка повинна мати кваліфікований електронний підпис керівника ТЦК та мати гербову печатку ТЦК. Звичайні працівники ТЦК не мають права підписувати повістки.

Таким чином виписана на вулиці звичайним працівником ТЦК повістка на чистому бланку без її реєстрації у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, без серії та номеру, або ж не підписана керівником ТЦК і без гербової печатки ТЦК, або ж за наявності факсиміле замість підпису та печатки є незаконною.