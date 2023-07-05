По словам Тищенко, нет разницы, будь то депутат областного совета или городского совета. Однако половина из них 100% будут иметь право на отсрочку.

Обратите внимание В Тернопольской области вручили повестки председателю совета и депутатам

Что известно о вручении повесток депутатам Львовского облсовета

Мы на предварительное вручение повесток предупредили, что придут представители ТЦК и будут вручать повестки, да. Нет разницы, будь то депутат областного совета или городского совета. Людям присылаем повестки домой, по месту работы присылаем. Не было с их стороны реагирования на эти повестки, и поэтому мы решили раздать повестки прямо в сессионном зале. Это они приходят в военкомат для уточнения своих учетных данных,

– рассказал Тищенко.

Он подчеркнул, что большинство депутатов будут иметь право на отсрочку. К примеру, среди тех, кто имеет 3 и больше детей.

"Имеют разные ситуации. Может, кто-то учится. Поэтому не надо бояться этих повесток. Пришли, уточнили свои мобилизационные данные. Если есть основание на отсрочку, значит будут основания на отсрочку. Если нет, значит будут другие основания для службы в армии. Если они получили повестку, так они не до конца уточнили свои данные", – добавил Тищенко.

Что этому предшествовало