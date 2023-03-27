На этот вопрос попытался пролить свет офицер отдела учета Сумского областного центра комплектования Роман Яременко. Напоминаем, что повестку могут вручить военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Но означает ли она отправку на фронт – читайте дальше.

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Отправят ли на передовую

По словам Романа Яременко, вручение повестки не тождественно немедленной отправке на фронт. По его словам, прежде всего говорится о необходимости:

уточнить учетные данные,

определить пригодность военнообязанного.

Уже по результатам прохождения комиссии могут отправить в воинскую часть. Но и это не значит, что человека сразу же отправят на службу.

В некоторых боевых частях лица, расположенные на передовой, фактически ни разу могут не участвовать в боевых действиях. Потому что у него есть некоторые другие функции: доставка боеприпасов, например, приготовление пищи, разведка,

– подчеркивает он.

По словам Яременко, сейчас поступают много распоряжений на доукомплектование частей в тылу. Они занимаются обеспечением подразделений, состоящих на передовой.

Старший офицер мобилизационного отдела в этом регионе Сергей Дудченко также подчеркнул, что повестки, прежде всего, необходимы для уточнения сведений. Так, в ТЦК узнают о состоянии здоровья военнообязанного и определяют, имеет ли он право на отсрочку.

Отсрочка действует 6 месяцев

Заметим, что военнообязанный может получить отсрочку сроком на 6 месяцев. Исключением являются студенты и аспиранты, которые должны ежегодно осенью подавать справки, подтверждающие получение ими образования и право на отсрочку.

В остальных случаях отсрочка длится 6 месяцев. И после этого необходимо будет подавать документы, чтобы подтверждать свой статус.

Если говорится об отсрочке в связи с заболеванием родственника или уходом, то она будет продолжаться до тех пор, пока соответствующий уход будет необходимым.