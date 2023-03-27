На це питання спробував пролити світло офіцер відділу обліку Сумського обласного центру комплектування Роман Яременко. Нагадуємо, що повістку можуть вручити військовозобов'язаними чоловікам у віці від 18 до 60 років. Та чи означає вона відправлення на фронт – читайте далі.

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Чи відправлять на передову

За словами Романа Яременка, вручення повістки не тотожне негайному відправленню на фронт. За його словами, передовсім мовиться про необхідність:

уточнити облікові дані,

визначити придатність військовозобов'язаного.

Уже за результатами проходження комісії можуть відправити до військової частини. Але і це не означає, що людину відразу ж скерують на службу.

У деяких бойових частинах особи, які розташовані на передовій фактично жодного разу можуть не брати участі у бойових діях. Тому що в нього є певні інші функції: доставка боєприпасів, наприклад, готування їжі, розвідка,

– наголошує він.

За словами Яременка, наразі надходять багато розпоряджень на доукомплектування частин у тилу. Вони займаються забезпеченням підрозділів, які перебувають на передовій.

Старший офіцер мобілізаційного відділу у цьому регіоні Сергій Дудченко також наголосив, що повістки передовсім необхідні для уточнення відомостей. Так, у ТЦК дізнаються про стан здоров'я військовозобов'язаного та визначають, чи має він право на відстрочку.

Відстрочка діє 6 місяців

Зауважимо, що військовозобов'язаний може отримати відстрочку на термін 6 місяців. Винятком є студенти й аспіранти, які повинні щорічно восени подавати довідки, які підтверджують здобування ними освіти та право на відстрочку.

У решті випадків відстрочка триває 6 місяців. І після цього необхідно буде подавати документи, щоб підтверджувати свій статус.

Якщо мовиться про відстрочку у зв'язку з захворюванням родича або доглядом, то вона триватиме доти, поки відповідний догляд буде необхідним.