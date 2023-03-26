Допоміг пролити на це світло юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак в інтерв'ю 24 Каналу. Нагадуємо, що обмеження на виїзд з країни діють для військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Але чи стосуються вони заброньованих працівників – читайте далі.

Читайте також Обмеження на виїзд чоловіків: за яких умов батько може виїхати за кордон

Чи можуть заброньовані їхати за кордон

За словами Владислава Юрчака, заброньовані від мобілізації чоловіки, котрі не є держслужбовцями, мають право перетинати кордон. Але для цього в них на руках мають бути документи, що підтверджують їхнє бронювання. Мовиться про витяг з рішення (наказу) Міністерства економіки.

Водночас слід розуміти, що це не може бути просто поїздка за кордон, бо так захотілося. Згідно з позицією Державної прикордонної служби, це має бути відрядження.

Юрист додав, що чинне законодавство України не покладає на ДПСУ обов'язок вести вичерпний перелік документів, які можуть знадобитися для перетину кордону.

Увага! Постанова Уряду від 27 січня 1995 року №57 визначає порядок і правила перетину державного кордону під час війни. У ній також вказаний перелік громадян, які мають право це зробити. Зауважимо, що вона постійно зазнає змін і доповнень.

Чи можуть студенти їхати за кордон