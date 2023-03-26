Помог пролить на это свет юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак в интервью 24 Каналу. Напоминаем, что ограничения на выезд из страны действуют для военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет. Но касаются ли они забронированных работников – читайте дальше.

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Могут ли забронированные ехать за границу

По словам Владислава Юрчака, забронированные от мобилизации мужчины, не являющиеся госслужащими, имеют право пересекать границу. Но для этого у них на руках должны быть документы, подтверждающие их бронирование. Речь идет о выписке из решения (приказа) Министерства экономики.

В то же время следует понимать, что это не может быть просто поездка за границу, потому что так захотелось. Согласно позиции Государственной пограничной службы, это должна быть командировка.

Юрист добавил, что действующее законодательство Украины не возлагает на ГНСУ обязанность вести исчерпывающий перечень документов, которые могут понадобиться для пересечения границы.

Внимание! Постановление Правительства от 27 января 1995 года №57 определяет порядок и правила пересечения государственной границы во время войны. В нем также указан список граждан, имеющих право это сделать. Заметим, что оно постоянно претерпевает изменения и дополнения.

Могут ли студенты ехать за границу