Повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську раду. Також водолази провели перевірку дна водойм, щоб мінімізувати ризики травмувань.

Дивіться також В МЗС відреагували на звинувачення ООН в нібито обмеженні Україною релігійних свобод

Чому Киян закликали не купатися на Водохреще

Напередодні свята Богоявлення міська влада Києва закликає жителів та гостей столиці, які планують купатися в водоймах на Водохреще, дотримуватися встановлених правил безпеки.

Влада рекомендує відмовитися від участі в масових заходах та дотримуватися обмежень, що діють у період воєнного стану.

Для забезпечення безпеки громадян на київських пляжах 6 січня організують чергування рятувальників і медичний супровід на 12 локаціях:

озері Вербне;

острові Оболонському;

пляжах Дитячий, Венеція, Центральний, Тельбін, Троєщина, Веселка, Пуща-Водиця, Наталка, Галерний, Веселка.

У міській раді наголосили, що всі пляжі та водойми столиці регулярно перевіряються на відповідність санітарним нормам. Крім того, для мінімізації ризиків травмувань водолази обстежили дно водойм на всіх вказаних локаціях.

Також у день Водохреща на станції метро "Гідропарк" тимчасово відкриють другий вестибюль у напрямку станції "Лівобережна". Він працюватиме з 10:00 до 17:00.