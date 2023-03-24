Водночас деякі особи можуть отримати відстрочку від військової служби, пише 24 Канал. Щоб отримати відстрочку від призову під час мобілізації за наявності для цього умов, потрібно подати заяву про відстрочку та додати до неї документи, які підтверджують, що ви дійсно не підлягаєте призову.

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Відстрочка дійсна протягом 6 місяців

В Україні право на відстрочку існує на час, поки існує обставина, через яку надається відстрочка. Проте, студенти та аспіранти мають щороку восени подавати довідки, які підтверджують їх навчання та право на відстрочку.

Особи, які отримали відстрочку, в більшості випадків отримують її на 6 місяців – потім її треба поновлювати.

Осіб з інвалідністю ІІІ групи не можуть призвати без їх згоди. Якщо військовозобов'язаний отримав відстрочку через захворювання родича і догляд – відстрочка триватиме доти, доки буде необхідний догляд.

Відстрочку можуть анулювати

Варто зазначити, що існує перелік обставин, коли відстрочку можуть анулювати. У статті 23 Закону про "Мобілізаційну підготовку та мобілізацію" йдеться, що відстрочку можуть анулювати, коли: