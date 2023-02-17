Они уже получили дисциплинарные взыскания, – Гуменюк о скандалах с вручением повесток в Одессе

В сети недавно появилось видео жесткого вручения повестки в Одессе. Территориальный центр комплектования уже получил дисциплинарные взыскания.

Об этом рассказала руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования Юг Наталья Гуменюк. Она отметила, что в ВСУ уже комментировали не один такой инцидент – на каждый из них реагировали соответственно.

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ТЦК получил дисциплинарные взыскания

Гуменюк рассказала, что командование, в частности оперативное командование Юг, осуждает подобное поведение, когда оно не соответствует общеустановленным нормам.

Но мы понимаем, что это эмоциональное воздействие, это эмоциональная реакция самих служащих территориальных центров комплектования. Их действия подлежат служебной проверке,

– добавила руководитель пресс-центра.

По ее словам, военная служба правопорядка проводит служебное расследование именно по данному инциденту. Вина каждого участника будет определена, и за этим последует ответная реакция.

"То, что касается общей организации, мы говорим об областном и районном ТЦК и СП, они уже получили дисциплинарные взыскания от командующего. Поскольку это была недостаточная работа по организации, в частности", – отметила Гуменюк.

Она добавила, что говорится о недостаточно обученном и недостаточно качественно проинструктированном персонале, не полностью обеспеченном контроле за их деятельностью и так далее.

"Это общеорганизационные такие вопросы. Сейчас мы продолжаем комплекс мер по исключению подобных инцидентов. Потому что, разумеется, для европейской страны это недопустимая форма поведения, форма общения вообще в общественном месте. И действительно это дискредитирует ВСУ, Силы обороны страны в целом", – заявила руководитель пресс-центра.

В то же время, стоит помнить, что Украине необходимо пополнять мобилизационный ресурс. В частности, Гуменюк напомнила слова президента, который обратился ко всему населению по поводу сознательного отношения к исполнению своего долга.

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Уволить фигурантов видео пока нельзя

Гуменюк подчеркнула, что сейчас нет правовых оснований уволить участников видео, ведь государство находится в условиях военного положения.

"Но я хочу сказать, что существует практика такой ротации, когда сотрудники центров комплектования приезжают непосредственно в боевые подразделения и для того, чтобы почувствовать весь опыт, и для того, чтобы при общении с людьми – они приезжают туда для выполнения служебных обязанностей, не на экскурсию – для того, чтобы потом, если они окажутся снова из-за ротации в рядах сотрудников центров комплектования, они могли предметно говорить с людьми, которых они призывают прийти и выполнить свой долг», – отметила руководитель пресс-центра.

По ее словам, в тех группах, которые сейчас формируют, прислушиваются к пожеланиям людей.

"Действительно, они формируются с учетом того, чтобы в их составе были участники боевых действий, те люди, которые действительно прошли горнило войны, разбираются в той боевой работе, которую проводят на передовой, которые могут предметно говорить с людьми, не действовать силой, а рассказывать, мотивировать и собственным примером привлекать людей прийти и выполнить свой мобилизационный долг", – подытожила Гуменюк.

Скандалы с вручением повесток в Одессе: коротко

На прошлой неделе сотрудники военкомата передвигались в Одессе на машине скорой помощи и раздавали повестки. В военкомате подтвердили, что такой случай действительно был. Там объяснили, что машину скорой получили в рамках мобилизации транспортных средств, потому используют ее в качестве микроавтобуса.

Из-за возмущения украинцев в ТЦК пообещали больше не использовать скорую для раздачи повесток, хотя заверили, что это не запрещено законом. Ранее общественность возмутил другой случай из Одессы – жестокое задержание мужчины во время вручения повестки. Из-за этого инцидента была назначена служебная проверка.