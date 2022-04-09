Об этом рассказал корреспондент 24 канала из Запорожья.

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По его словам, на оккупированных территориях Запорожской области начинается террор местного населения. Так, в оккупированных Пологах люди жалуются, что группы оккупантов начали врываться в дома.

Оккупанты ищут представителей теробороны, АТОшников и даже патриотов. Ищут оружие и забирают все, что могут – инструменты, технику, продукты. Также они угрожают женщинам изнасилованием,

– говорит корреспондент.

Кроме того, российские военные пытаются вывезти людей на свои территории. "Есть много случаев, когда они предлагают людям выехать с оккупированных территорий Запорожской области в аннексирован Крым", – добавил журналист.

К слову, нардеп Федор Вениславский говорит, что у врага новая цель – хочет захватить Донбасс, а также часть Запорожской области. Это нужно для реализации их давней мечты – обеспечить сухопутную границу между Ростовской областью и оккупированным Крымом.

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