На судебном заседании вынесли протокольное определение. В пресс-службе суда пояснили, что речь идет о задании, не оформленном в письменном виде.

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Кабмин должен передать Верховному суду документы относительно Амагова

Поручили Кабинету Министров предоставить документы, которые они подавали в Совет национальной безопасности и обороны,

– рассказали в прессслужбе суда.

Как рассказал адвокат Амагова, СБУ в ответе на запрос отрицала свою причастность к введению санкций против выходцев с Северного Кавказа. Тогда Иван Ангелин обратился в Офис Президента, в ОП говорят, что отвечать должно правительство.

Инициатива поступала от Министерства внутренних дел

В Кабмине говорят, что не получили информацию о судебном производстве по нашей жалобе. Мы знаем, что инициатива исходила от Министерства внутренних дел, а когда мы обращались в МВД, то нам сказали, что информация о причинах санкций в отношении Амагова – секретная,

– пояснил адвокат.

Отметим, что еще в 2018 году Миграционная служба отменила Амагову разрешение на иммиграцию и аннулировала вид на жительство. Уже в 2020 году его задержали и поместили в центр для иностранцев.

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Решение об аннулировании разрешения было отменено судом. Однако пока Амагов не может вернуть право на постоянное проживание в Украине из-за санкций.