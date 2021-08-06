На судовому засіданні винесли протокольну ухвалу. У пресслужбі суду пояснили, що мовиться про завдання, не оформлене у письмовому вигляді.

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Кабмін має передати Верховному суду документи щодо Амагова

Доручили Кабінету Міністрів надати документи, які вони подавали в Раду національної безпеки та оборони,

– розповіли у пресслужбі суду.

Як розповів адвокат Амагова, СБУ у відповіді на запит заперечувала свою причетність до введення санкцій проти вихідців з Північного Кавказу. Тоді Іван Ангелін звернувся до Офісу Президент а, в ОП кажуть, що відповідати має уряд.

Ініціатива надходила від Міністерства внутрішніх справ

У Кабміні кажуть, що не отримали інформацію про судове провадження за нашою скаргою. Ми знаємо, що ініціатива виходила від Міністерства внутрішніх справ, а коли ми зверталися в МВС, то нам сказали, що інформація про причини санкцій щодо Амагова – секретна, – пояснив адвокат.

Зазначимо, що ще у 2018 році Міграційна служба скасувала Амагову дозвіл на імміграцію та анулювала посвідку на постійне проживання. Вже у 2020 році його затримали та помістили в центр для перебування іноземців.

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Рішення про анулювання дозволу було скасоване судом. Проте наразі Амагов не може повернути право на постійне проживання в Україні через санкції.