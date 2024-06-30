Ведь после дебатов Байдена и Трампа редколлегия NYT призвала президента США снять свою кандидатуру на президентских выборах. Однако Байден заверил доноров, что верит в свою победу на выборах.

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Каких кандидатов рассматривали вместо Байдена

Опрос выяснил, что в случае, если Байден откажется от участия в выборах, то на его месте от демократов хотели бы видеть:

39% демократов хотели бы видеть на его месте вице-президента Камалу Харрис,

18% – губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома,

10% – министра транспорта Пита Буттиджеджа,

7% – сенатора от Нью-Джерси Кори Букера.

Ниже в списке политики, которых знают меньше:

губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер,

губернатор Иллинойса Джей Би Притцкер,

сенатор Эми Клобучар,

губернатор Пенсильвании Джош Шапиро.



Кого хотели бы видеть представителем от демократов на выборах

Более того, в публикации говорится, что эти 8 названных политиков уступают Дональду Трампу. В частности, они имеют ориентировочно 43 – 45% против 46 – 48%.



Политики, которые могли бы заменить Байдена, уступают Трампу

Кроме того, в опросе говорится, что только 51% демократов и 35% всех вероятных избирателей убеждены, что Джо Байден должен остаться кандидатом от демократов на президентских выборах 2024 года. С начала марта этот показатель упал на 12 пунктов среди демократов.

Издание отмечает, что избиратели продолжают волноваться относительно возраста Джо Байдена. Однако пока нет четких доказательств того, что альтернативный кандидат значительно превзошел бы его показатели в борьбе против Дональда Трампа.