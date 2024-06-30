Адже після дебатів Байдена та Трампа редколегія NYT закликала президента США зняти свою кандидатуру на президентських виборах. Проте Байден запевнив донорів, що вірить у свою перемогу на виборах.

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Яких кандидатів розглядали замість Байдена

Опитування з'ясувало, що у випадку, якщо Байден відмовиться від участі у виборах, то на його місці від демократів хотіли б бачити:

39% демократів хотіли б бачити на його місці віцепрезидентку Камалу Гарріс,

18% – губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома,

10% – міністра транспорту Піта Буттіджеджа,

7% – сенатора від Нью-Джерсі Корі Букера.

Нижче у списку політики, яких знають менше:

губернаторка штату Мічиган Гретхен Вітмер,

губернатор Іллінойсу Джей Бі Прітцкер,

сенаторка Емі Клобучар,

губернатор Пенсільванії Джош Шапіро.



Кого хотіли б бачити представником від демократів на виборах

Ба більше, у публікації мовиться, що ці 8 названих політиків поступаються Дональду Трампу. Зокрема, вони мають орієнтовно 43 – 45% проти 46 – 48%.



Політики, які б могли замінити Байдена, поступаються Трампу

Окрім того, в опитування мовиться, що тільки 51% демократів і 35% усіх ймовірних виборців переконані, що Джо Байден має залишитися кандидатом від демократів на президентських виборах 2024 року. З початку березня цей показник упав на 12 пунктів серед демократів.

Видання зауважує, що виборці продовжують хвилюватись щодо віку Джо Байдена. Проте наразі немає чітких доказів того, що альтернативний кандидат значно перевершив би його показники у боротьбі проти Дональда Трампа.