Редколегія газети New York Times 28 червня опублікувала заяву, у якій закликала чинного президента США Джо Байдена зняти свою кандидатуру з виборів. У ній зазначили, що Байден неодноразово і справедливо окреслював ставки на президентських виборах, заявляючи, що це "ніщо інше, як майбутнє американської демократії".

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Трамп обіцяє стати президентом іншого типу

У листі редколегії мовиться, що Дональд Трамп виявився значною загрозою для цієї демократії — нестабільною і корисливою фігурою, не гідною суспільної довіри. Крім цього, у виданні наголосили, що він систематично намагався підірвати чесність виборів.

Його прихильники публічно описали порядок денний на 2025 рік, який дасть йому владу, щоб виконати найекстремальніші з його обіцянок і погроз. Якщо його повернуть на посаду, він пообіцяв стати президентом іншого типу, не обмеженим стримуванням влади, що вбудоване в американську політичну систему,

– написали у New York Times.

Водночас аргументація Байдена значною мірою базується на тому, що він переміг Трампа у 2020 році, що, на думку газети, "вже не є достатнім обґрунтуванням" того, чому Байден має бути кандидатом від Демократичної партії цього року.

Байден – не та людина, що й 4 роки тому

У виданні відзначають, що Байден під час дебатів мав переконати американську громадськість у тому, що він відповідає вимогам посади, однак не можна очікувати, що виборці проігнорують, те, що Байден – "не та людина, якою він був чотири роки тому".

У заяві редколегії мовиться, що президент з’явився в четвер увечері як тінь великого державного службовця. Байден намагався пояснити, чого він досягне за другий термін та намагався реагувати на провокації Трампа, притягнути його до відповідальності за брехню, невдачі та жахливі плани.

Байден був чудовим президентом. Під його керівництвом нація процвітала і почала вирішувати низку довгострокових проблем, а рани, завдані Трампом, почали гоїтися. Але найбільша суспільна послуга, яку зараз може зробити Байден, — це оголосити, що він не буде продовжувати балотуватися на другий термін,

– вважають журналісти.

Трамп становить небезпеку

Редколегія NYT пише, що Байден "бере участь у безрозсудній авантюрі", а у Демократичної партії "немає жодних причин ризикувати стабільністю та безпекою країни". Водночас там вважають, що виборці обирають між недоліками Трампа та Байдена.

Це занадто велика ставка, щоб просто сподіватися, що американці не помітять або знехтують віком і неміччю Байдена, які вони бачать на власні очі,

— написали NYT.

Водночас у редколегії пояснили, що якщо перегони зведуть до вибору між Трампом та Байденом, то вони нададуть перевагу чинному президенту, адже Трамп становить небезпеку. Однак, з огляду на це та на ставки для країни, США потрібен сильніший кандидат.

Байден вірить, що зможе вийти з невдачі

У газеті наголосили, що висунути нового кандидата від Демократичної партії на такому пізньому етапі кампанії є нелегким рішенням, але воно відображає масштаб і серйозність виклику цінностям та інституціям США з боку Трампа, а також неможливість Байдена протистояти йому.

Там розуміють, що зняття своєї кандидатури суперечило б усім особистим і політичним інстинктам Байдена, адже він виходив з трагедій і невдач у минулому і, очевидно, вірить, що зможе зробити це знову. Прихильники Байдена наполягають, що не можна закривати очі на його досягнення.

Шлях до перемоги – чесна розмова

Журналісти вважають, що трагедією є те, що самі республіканці після дебатів глибоко не аналізують те, що сталося. Редколегія пише, що виступ самого Трампа слід розцінювати як дискваліфікацію, адже він неодноразово брехав про свої дії та свого опонента. Деякі з планів Трампа можуть завдати шкоди американській економіці, підірвати громадянські свободи і зіпсувати відносини Америки з іншими країнами.

Він відмовився пообіцяти, що визнає свою поразку, повернувшись натомість до риторики, яка спровокувала напад на Конгрес 6 січня 2021 року.

Редколегія вважає, що найпростіший шлях до перемоги демократів над кандидатом, який відомий брехнею, – це чесна розмова з американською громадськістю. Тобто потрібно визнати, що Байден не може продовжувати перегони, і запустити процес відбору когось більш здібного зайняти його місце, щоб перемогти Трампа в листопаді.

У листі наголосили, що це – найкращий шанс захистити душу нації — справу, яка спонукала Байдена балотуватися в президенти у 2019 році — від згубного викривлення Трампом. Там також вважають, що це – "найкраща послуга", яку може надати Байден.