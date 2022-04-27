Все больше оккупантов начинают бунтовать по поводу войны в Украине: новые перехваты СБУ

Большие потери и отсутствие результата изрядно демотивируют российских солдат. Они начали бунтовать целыми воинскими частями.

Служба безопасности Украины перехватила еще один разговор российских оккупантов. В нем говорится о ротации сил, и на войну в Украине российские солдаты совсем не спешат.

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Количество "отказников" и бунтарей растет

Из разговора оккупантов становится ясно, что после доукомплектации целые части отказываются ехать на войну.

Нас 22 вывели, и наша часть не захотела назад возвращаться, понимаешь? "Отказники", понял?

– сказал один из оккупантов.

Его собеседник, стоящий где-то возле Изюма, добавил, что ждет "выхода", ведь из 60 танков, которые были у него в полку, осталось 10, половина личного состава уничтожены или ранены, также многие солдаты в плену.

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