Все больше стран убеждаются, что Россия застряла в 19 веке – политолог

Россияне отомстили за унижение посла в Варшаве и облили красной краской посольство Польши в Москве. Эксперты говорят, что россияне своими действиями идут в полную изоляцию, а сама страна застряла в 19 веке.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Дмитрий Шеренговский.

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Все больше стран понимают, что Россия застряла в 19 веке

Эксперт соглашается с тем, что россияне идут к полной изоляции от мира.

"Мы видим поведение россияне, их пренебрежение любыми международными правилами... В России высокий рейтинг поддержки действий Путина, речь идет о двух третях россиян", – добавил Шеренговский.

По его словам, это мощный пропагандистский нарратив, созданный в России, о том, что "мы – абсолютно другие, никто не должен говорить нам, что делать". Это мейнстрим присутствует и в контексте международной политики.

Их давно не интересуют какие-либо нормы поведения. Понятно, что все большее число стран убеждается, что с Россией нельзя договариваться, она – не прогнозируемый партнер. Россия застряла в 19 веке и является серьезным фактором опасности на глобальных территориях, в том числе из-за того, что является ядерным государством,

– объяснил Шеренговский.

Польша является самой русофобской страной в ЕС

По мнению политолога, Польша будет продолжать быть антироссийской, она это давно декларировала. И не видно никаких перспектив для каких-либо изменений.

Польша является, после Украины, наиболее русофобской страной на европейских территориях. Что абсолютно играет нам на руку,

– сказал он

Но, как добавил Шеренговский, этот случай (что россияне облили красной краской посольство Польши – 24 канала) – это мелкая месть. Оскорбили россиян в Польше, унизили посла, и они в ответ унизили Польшу.

Что известно об инциденте

Вход в посольство Польши в Москве неизвестные облили красной краской. Вероятно, это "месть" за своего посла. Глава польской дипломатии Марцин Пшидач ответил, что ждет от России разъяснений и установления виновных.

А накануне в Варшаве, 9 мая, российский посол Сергей Андреев пытался возложить венок на кладбище советских воинов. Там его встретили активисты, облившие Андреева красной краской. Люди кричали "рашисты" и "путин х*йло".

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