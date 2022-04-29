Почти половина украинцев удовлетворены и финансовой помощью. Опрос был проведен 26 апреля.

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В последние 1,5 месяца улучшились оценки международной помощи от наших западных партнеров. В частности, опрошенные отметили положительную динамику в предоставлении дипломатической, гуманитарной и финансовой помощи,

– сообщают в "Рейтинге".

Дипломатическую и гуманитарную помощь считают достаточной около 60% опрошенных. Хотя в начале марта таких было 50%. Что же касается финансовой помощи, то ее достаточной считают 46% людей. В марте с этим соглашались 39% опрошенных.



Мнение украинцев о предоставлении оружия почти не изменилось. Лишь 29% людей считают, что Запад снабжает ее в достаточных количествах.

Отрицательно люди оценивают экономические санкции против России. Только 20% украинцев удовлетворены ограничениями.



Опрос украинцев 26 апреля / Данные "Рейтинга"

Опрос американцев касательно Украины

Снабжение Украины оружия сейчас поддерживают 73% американцев

Около 46% респондентов одобряют решения и действия Байдена по Украине.

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