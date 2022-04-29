Майже половина українців задоволена і фінансовою допомогою. Опитування провели 26 квітня.
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За останні 1,5 місяця покращилися оцінки міжнародної допомоги від наших західних партнерів. Зокрема, опитані помітили позитивну динаміку в наданні дипломатичної, гуманітарної та фінансової допомоги,
– повідомляють у "Рейтингу".
Дипломатичну та гуманітарну допомогу вважають достатньою близько 60% опитаних. Хоч на початку березня таких було 50%. Що ж до фінансової допомоги, то її достатньою вважають 46% людей. Натомість у березні з цим погоджувались 39% опитаних.
Думка українців щодо надання зброї майже не змінилася. Лише 29% людей вважає, що Захід постачає її в достатніх кількостях.
Негативно люди оцінюють економічні санкції проти Росії. Тільки 20% українців задоволені обмеженнями.
Опитування українців 26 квітня / Дані "Рейтингу"
Опитування американців щодо України
- Постачання Україні зброї нині підтримують 73% американців.
- Близько 46% респондентів схвалюють рішення та дії Байдена щодо України.
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