Опитування проведене інформаційним агентством Reuters та міжнародною дослідницькою компанією Ipsos 26 квітня. Останнє таке дослідження було проведене наприкінці березня, ще до глобального обурення унаслідок виявлення звірств росіян проти мирних жителів на Київщині – тоді поставки штатів зброї Україні підтримували 68% американців.

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Американці підтримують постачання зброї Україні

Останнє опитування показало, що більшість прихильників як партії демократів, так і республіканців, підтримує санкції США проти Росії та заявляє, що на проміжних виборах до Конгресу 8 листопада цього року віддасть перевагу кандидатам, які підтримують військову допомогу Україні.

При цьому близько половини респондентів, зокрема 6 з 10 демократів, стурбовані тим, що Росія може спробувати вплинути на вибори до Конгресу шляхом дезінформації та пропаганди.

Крім того, опитування з'ясувало, що громадяни США оцінюють реакцію Джо Байдена на війну в Україні вище, ніж його дії стосовно розв'язання інших питань. Йдеться, зокрема, про економічні показники країни та високі ціни на енергоносії.

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Так, близько 46% респондентів, зокрема 70% демократів і 24% республіканців, загалом схвалюють рішення та дії Байдена щодо України, а от схвалення економічних кроків склало загалом лише 37%, врегулювання цін на енергоносії – 32%.

До слова, зазначається, що загалом роботу Байдена на посаді президента у межах опитування схвалили 42% респондентів, що є майже найнижчим рівнем протягом його каденції. Додамо, що обидва опитування Reuters та Ipsos провели у режимі онлайн, по всій території США, у ньому кожного разу брали участь від 1 005 повнолітніх американців.

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