І до цього українцям варто бути готовим. Про це радник глави Офісу Президента заявив в інтерв'ю 26 квітня – на 62 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Припинення активної фази на Донбасі не значитиме завершення війни

Олексій Арестович запевнив, що нова зброя, яку отримала Україна "трішки працює", проте не у тій кількості, яка потрібна, щоб принципово змінити правила гри.

Для того, щоб зброя приїхала та почала дію, треба 3 тижні або й більше: "Поки необхідна кількість приїде і почне здійснювати серйозний вплив на полі бою – це кінець травня, початок червня".

Треба налаштовуватися на довгу історію. Припинення активної фази на Донбасі – це не означає кінець війни. Все одно далі будуть тактичні дії, нальоти, війна... Це довга історія, і може бути дуже довга, це може бути до Нового року, все залежить від низки обставин,

– сказав він.

Коротко про перемовини між Україною та Росією й мир

Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров наразі не готовий до серйозної розмови. На думку українського дипломата, Росія ще не дійшла до того, щоб знайти рішення за столом переговорів.

Міністр закордонних справ також повідомив, що тільки перемовини Володимира Зеленського та Володимира Путіна можу припинити війну.

22 квітня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав, що російсько-українська війна затягнеться. Глава британського уряду припускає, що Росія може бомбардувати українські міста до кінця 2023 року.

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