І до цього українцям варто бути готовим. Про це радник глави Офісу Президента заявив в інтерв'ю 26 квітня – на 62 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Припинення активної фази на Донбасі не значитиме завершення війни

Олексій Арестович запевнив, що нова зброя, яку отримала Україна "трішки працює", проте не у тій кількості, яка потрібна, щоб принципово змінити правила гри.

Для того, щоб зброя приїхала та почала дію, треба 3 тижні або й більше: "Поки необхідна кількість приїде і почне здійснювати серйозний вплив на полі бою – це кінець травня, початок червня".

Треба налаштовуватися на довгу історію. Припинення активної фази на Донбасі – це не означає кінець війни. Все одно далі будуть тактичні дії, нальоти, війна... Це довга історія, і може бути дуже довга, це може бути до Нового року, все залежить від низки обставин,
– сказав він.

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