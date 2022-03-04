Все будет хорошо, но займет какое-то время, – Арестович обратился к украинцам

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович обратился к украинцам. Он заявил, что все будет хорошо, однако нужно подождать.

По словам Арестовича, пугаться не надо, потому что это война. Кроме того, ни одна страна мира не могла бы позволить себе быть равномерно сильной, так как никакая экономика не вытянула бы на стольких тысячах километров границы с врагом.

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Нужно подождать

Все будет хорошо, но займет какое-то время. Что касается военных действий – то, конечно, не будем рассказывать, что мы готовим,

– отметил Арестович.

Как подчеркнул Арестович, то, что оккупанты зайдут – неотвратимо. Однако куда зайдут и удержатся ли там – это уже вопрос нашего боевого казацкого драйва, действий терробороны, ВСУ, гражданского движения.

Держим нервы в кулаке

В то же время советник заметил – если города какие-то оккупированы, то это значит, что их обязательно деоккупируют после того, как мы разгромим противника. Нужно только трезво пережить происходящее и обращаться к украинским СМИ.

Конечно, оккупация – это трагедия, но ведь это война. Нужно немного собраться, держать нервы в кулаке, больше драйва и помнить, что мы их лупим, а не они нас,

– подытожил Арестович.

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