Все будет происходить только через суд, — Малюська о процедуре запрета пророссийских партий
Верховная Рада окончательно запретила пророссийские партии, каким образом будет проходить процедура запрета, пояснил Денис Малюська. По его словам, все будет в пределах украинского законодательства.
Все процессы относительно запрета будут проходить только через суд, мы ожидаем, что сегодня будет публикация Закона, который подписал президент, и мы сразу же подаем иск о запрете политических партий, указанных в решении СНБО, об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире канала "Рада".
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Самая громкая партия, которую будет рассматривать суд – ОПЗЖ, у нас есть доказательная база, это не просто следование решению СНБО или Закону Верховной Рады,
– утверждает Малюська.
Можем ожидать скорый суд, ведь Закон, который приняла Рада – диктует довольно сжатые сроки для рассмотрения дела.
Например:
- первая инстанция – максимум месяц;
- апелляционный процесс – также около месяца.
По мнению Дениса Малюськи, можно спокойно говорить, если Львовский апелляционный административный суд соблюдет законные сроки, то уже этим летом будут первые результаты в отношении пророссийских партий.
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