Все будет происходить только через суд, — Малюська о процедуре запрета пророссийских партий

Верховная Рада окончательно запретила пророссийские партии, каким образом будет проходить процедура запрета, пояснил Денис Малюська. По его словам, все будет в пределах украинского законодательства.

Все процессы относительно запрета будут проходить только через суд, мы ожидаем, что сегодня будет публикация Закона, который подписал президент, и мы сразу же подаем иск о запрете политических партий, указанных в решении СНБО, об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире канала "Рада".

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Самая громкая партия, которую будет рассматривать суд – ОПЗЖ, у нас есть доказательная база, это не просто следование решению СНБО или Закону Верховной Рады,

– утверждает Малюська.

Можем ожидать скорый суд, ведь Закон, который приняла Рада – диктует довольно сжатые сроки для рассмотрения дела.

Например:

первая инстанция – максимум месяц;

апелляционный процесс – также около месяца.

По мнению Дениса Малюськи, можно спокойно говорить, если Львовский апелляционный административный суд соблюдет законные сроки, то уже этим летом будут первые результаты в отношении пророссийских партий.

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