Оружие слабых – запугивание
Более того, когда в Украине люди банками с огурцами сбивают российские дроны, цыгане похищают танки, а Буча останавливает гигантскую российскую армию на подступах к Киеву, ему не остается ничего, кроме как угрожать ядерным оружием.
К теме Когда Украина войдет в Евросоюз и какие страны играют на руку Путину: интервью с экспертом
У Кремля нет ни людей, ни больших стратегий, которые смогли бы поставить нас на колени. И каждый раз проигрывая, он пытается компенсировать свою беспомощность, апеллируя к ядерному оружию.
Глиняный истукан Путина рассыпается на глазах
Сегодня мы видим, что инструментарий российского президента – мизерный, преследование отдельных отделов ФСБ, готовность олигархов перейти на сторону Запада, как только тот снимет с них санкции.
Важное Удар по порту в Бердянске: позор и унижение российского флота
Это демонстрация того, что никакого большого плана у Москвы нет. Мы должны сделать все, чтобы стать роковой костью в путинском горле.
Обратите внимание – Боррель назвал приблизительные сроки развязки войны в Украине: смотрите видео