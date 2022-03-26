Оружие слабых – запугивание

Более того, когда в Украине люди банками с огурцами сбивают российские дроны, цыгане похищают танки, а Буча останавливает гигантскую российскую армию на подступах к Киеву, ему не остается ничего, кроме как угрожать ядерным оружием.

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У Кремля нет ни людей, ни больших стратегий, которые смогли бы поставить нас на колени. И каждый раз проигрывая, он пытается компенсировать свою беспомощность, апеллируя к ядерному оружию.

Глиняный истукан Путина рассыпается на глазах

Сегодня мы видим, что инструментарий российского президента – мизерный, преследование отдельных отделов ФСБ, готовность олигархов перейти на сторону Запада, как только тот снимет с них санкции.

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Это демонстрация того, что никакого большого плана у Москвы нет. Мы должны сделать все, чтобы стать роковой костью в путинском горле.

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