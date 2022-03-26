Зброя слабких – залякування

Більш того, коли в Україні люди банками з огірками збивають російські дрони, цигани викрадають танки, а Буча зупиняє велетенську російську армію на підступах до Києва, йому не залишається нічого, окрім як погрожувати ядерною зброєю.

До теми Коли Україна ввійде до Євросоюзу та які країни грають на руку Путіну: інтерв'ю з експертом

У Кремля немає ні людей, ні великих стратегій, які б змогли поставити нас на коліна. І щоразу програючи, він намагається компенсувати свою безпорадність, апелюючи до ядерної зброї.

Глиняний бовван Путіна розсипається на очах

Сьогодні ми бачимо, що інструментарій російського президента – мізерний, переслідування окремих відділів ФСБ, готовність олігархів перейти на бік Заходу, щойно той зніме з них санкції.

Важливе Удар по порту в Бердянську: ганьба та приниження російського флоту

Це демонстрація того, що жодного великого плану в Москви немає. Ми повинні зробити все, щоб стати фатальною кісткою в путінському горлі.

Зверніть увагу – Боррель назвав приблизні терміни розв'язки війни в Україні: дивіться відео