Об этом Владимир Зеленский заявил во время обращения к украинцам, сообщает 24 канал.

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Европейцы! Украинцы! Мариуполь! Сегодня мы должны быть едиными в осуждении этого военного преступления России, в котором отражается все зло, которое оккупанты принесли на нашу землю,

– сказал Зеленский.

По его словам, все разрушенные города, никогда не несшие угрозы России, разрушенные школы, больницы, церкви и детские сады и авиабомба на роддом – это доказательство геноцида украинцев.

"Европейцы, вы не сможете сказать, что не видели, что происходило с украинцами, вы видели, вы знайте, поэтому вы должны усиливать санкции против России, чтобы у нее не было возможности продлевать этот геноцид", – сказал президент.

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