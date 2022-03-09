Про це Володимир Зеленський заявив під час звернення до українців, повідомляє 24 канал.

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Європейці! Українці! Маріупольці! Сьогодні ми повинні бути єдиними в засудженні цього воєнного злочину Росії, у якому відображається все те зло, яке окупанти принесли на нашу землю,

– сказав Зеленський.

За його словами, всі зруйновані міста, які ніколи не несли загрози Росії, зруйновані школи, лікарні, церкви та дитячі садочки і авіабомба на пологовий будинок – це доказ геноциду українців.

"Європейці, ви не зможете сказати, що не бачили, що відбувалося з українцями, ви бачили, ви знайте, тому ви маєте посилювати санкції проти Росії, щоб у неї не було можливості продовжувати цей геноцид", – сказав президент.

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