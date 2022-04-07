Все, что он делает, направлено на срыв переговоров, а не на продолжение, – Кулеба о Лаврове

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности встретиться с кем угодно, даже российским дипломатом Сергеем Лавровым, если это поможет остановить войну в Украине и спасти жизнь мирного населения.

Об этом Кулеба заявил по итогам встречи с представителями НАТО в Брюсселе. В то же время, он добавил, что вряд ли Лавров готов к такой встрече.

"Из того, что я слышу от министра Лаврова публично, я никакого оптимизма не ощущаю. По-моему, каждый комментарий, который он делает, направлен на срыв переговоров, на их блокировку, а не на продолжение переговоров", – отметил Кулеба.

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У Кулебы и Лаврова уже была одна встреча во время войны России против Украины. Она состоялась в турецкой Анталии. Но результатов так и не принесла.

Несмотря на это, Кулеба готов встретиться с Лавровым, "если это нужно для прекращения войны в Украине".

"Министр Лавров – часть системы президента Путина. То, что он оправдывает бомбардировки больницы в Мариуполе и военные преступления, совершенные в Буче и других городах и селах, называет их фейками, делает его соучастником преступлений. Но я готов встречаться, потому что он официальное лицо. И если это вопрос мира в Украине и прекращение смертей, то я готов встречаться с кем угодно", — подчеркнул Кулеба.

Пока что украинский дипломат находится в Брюсселе на встрече с представителями НАТО. Там идет договоренность о поставках оружия в Украину.